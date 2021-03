Ήταν το παιχνίδι για την 3η αγωνιστική της EuroLeague όπου η Ζενίτ είχε νικήσει τον Ολυμπιακό με 77-68 στην παράταση.

Ο Πονίτκα με 18 πόντους ήταν ο καλύτερος των νικητών, ενώ είχε ακολουθήσει με double double ο Αγιόν (10π., 10ριμπ.) Από τον Ολυμπιακό ο Μιλουτίνοφ είχε 16 πόντους και 16 ριμπάουντ, ενώ άλλους 16 πόντους με 2/12 τρίποντα (!) είχε ο Κέβιν Πάντερ.

Δείτε το σχετικό βίντεο της EuroLeague

A famous win for @zenitbasket in Piraeus as it was their first in the Peace and Freindship arena



Can the Russian club do it again? pic.twitter.com/leqqqMRVeM

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 12, 2021