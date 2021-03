Οι αποχωρήσεις από την Χίμκι συνεχίζονται και παρελθόν αποτελεί και ο Ντάιρις Μπέρτανς. Η καταστροφική σεζόν της ρωσικής ομάδας δείχνει να έχει τελειώσει και παίκτες αποχωρούν ο ένας μετά τον άλλον.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν για την λήξη του συμβολαίου του παίκτη.

Dairis Bertans is Khimki player no more. The contract between the player and the club has been terminated. pic.twitter.com/VqmPPo5K8P

— BC Khimki (@Khimkibasket) March 2, 2021