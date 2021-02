Παναθηναϊκός: Ο Χεζόνια είχε... ξεχάσει ότι είχε γενέθλια (pics)

Νωρίτερα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ είχε στείλει τις ευχές της στον Μάριο Χεζόνια και ουσιαστικά του... υπενθύμισε ότι είχε γενέθλια!

«Περιμένετε, το είχα ξεχάσει τελείως! Έχω ήδη τζετ λαγκ! Ευχαριστώ πολύ» ήταν η απάντησή του στην «πράσινη» ανάρτηση ενώ συνέχισε: «Είναι ήδη 25 του μήνα. Χαχαχα».

Ο Μάριο Χεζόνια βρίσκεται ήδη στην Ευρώπη και περιμένει την ανταπόκριση της πτήσης ώστε να βρεθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 16.45.

Η απάντηση στον Παναθηναϊκό

Wait I completely forgot about it jet lagged already thank you!! https://t.co/57Cgjbb5o9

— Mario Hezonja (@mariohezonja) February 25, 2021