Τον Μάντας Καλνιέτις κοιτάζει ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με δημοσίευμα, με τον Λιθουανό να αγωνίζεται στη VTB League και τη Λοκομοτίβ Κράσνονταρ. Μάλιστα, ο Καλνιέτις είναι πρώτος σε ασίστ στη VTB με 9.9 τελικές πάσες. Στο EuroCup ο άλλοτε γκαρντ της Ζαλγκίρις είχε 7 ασίστ ανά αγώνα.

Στον Παναθηναϊκό αναζητούν ακόμη έναν παίκτη, μετά τον Τι Τζέι Μπρέι, έτσι ώστε να προχωρήσουν στην αντικατάσταση των Σέλβιν Μακ και Μάρκους Φόστερ.

Mantas Kalnietis, who's playing great season in Lokomotiv Krasnodar, is drawing interest and one of the interested teams is Panathinaikos Athens, per sources. Kalnietis leads the VTB in assists (9.9 APG), also he's the EuroCup runner-up in assists (7 APG).

