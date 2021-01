«Αβέβαιο το μέλλον του Μπούκερ στην Χίμκι» (pic)

Μπορεί το καλοκαίρι να εντυπωσίασε με το διετές συμβόλαιο που υπέγραψε με την Χίμκι, τα πράγματα όμως δεν είναι καλά στην ρωσική ομάδα. Ο λόγος για τον Ντέβιν Μπούκερ, αφού σύμφωνα με γνωστό Λιθουανό δημοσιογράφο, είναι αβέβαιο το μέλλον του στην Χίμκι.

Μονρό και Γκερέμπκο ήδη αποτελούν παρελθόν και φαίνεται πως η ρωσική ομάδα, με την πολύ κακή σεζόν έχει και οικονομικά προβλήματα, τα οποία παίζουν το ρόλο τους.

Devin Booker's future with Khimki Moscow Region is uncertain, according to sources. Financial issues which Khimki are dealing with at the moment plays a factor.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) January 26, 2021