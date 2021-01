Χίμκι: Τέλος και επίσημα οι Μονρό και Γκερέμπκο (pic)

Η Χίμκι μετά την φετινή εμφατική αποτυχία κάνει αλλαγές και πλέον είναι και επίσημες. Η ρωσική ομάδα ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τους Μονρό και Γκερέμπκο. Οι δύο παίκτες δεν υπολογίζονταν και τα συμβόλαιο τους λύθηκαν και επίσημα, με την Χίμκι να τους ευχαριστεί για την παρουσία τους στην ομάδας της.

BC Khimki terminated the contracts of @M10OSE and @JonasJerebko due to personal circumstances of players. We thanks them for the time spent with the club. pic.twitter.com/ypr0qLlya5

— BC Khimki (@Khimkibasket) January 23, 2021