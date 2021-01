Κάιλ Χάινς: Ένας Αμερικανός, που έγινε Ευρωπαίος... (pics & vids)

Όλοι οι Αμερικανοί έχουν μόνο ένα όνειρο και μια μόνο φιλοδοξία. Να παίξουν μπάσκετ στο ΝΒΑ. Αν χρειαστεί για να το κάνουν αυτό να πάρουν άλλον δρόμο, θα το κάνουν, αλλά στο τέλος της ημέρας όλοι θέλουν να βρουν τρόπο να επιστρέψουν στο ΝΒΑ. Πολλοί επιλέγουν ακόμα και την G-League ή παίζουν σε χώρες που δεν ήξεραν ότι υπήρχαν στον χάρτη, απλά και μόνο για να έχουν μια ευκαιρία να τους δουν και τελικά να καταλήξουν με ελάχιστο χρόνο συμμετοχής στο ΝΒΑ.

Δύσκολα μένουν σε ένα μέρος που δεν λογαριάζουν ως σπίτι τους, ακόμα δυσκολότερα δένονται και το επαγγελματικό κομμάτι είναι το πιο έντονο. Ο Κάιλ Χάινς όμως δεν μοιάζει με τους άλλους. Είναι διαφορετικός. Πριν από μερικές ημέρες έγινε ο πρώτος Αμερικανός με 300 συμμετοχές στην Euroleague και 7ος παίκτης συνολικά στην λίγκα σε συμμετοχές.

Το 22άχρονο παιδί από το Σίκλερβιλ του Νιου Τζέρσεϊ πήρε μία βαλίτσα και πέρασε τον Ατλαντικό για χάρη του Αντρέα Τρινκιέρι και της Βανόλι και κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι της ζωής του.

Δεν μπήκε στο αεροπλάνο για τα μεγάλα σαλόνια, αλλά για το πρωτάθλημα της Α2 Ιταλίας και αυτό έδειξε από την αρχή πόσο πιστεύει στον εαυτό του και πόσο δεν τον επηρεάζουν όσα σκέφτονται οι άλλοι.

300 Career @euroleague Games

1st American in History of Euroleague and 7th player overall to accomplishment this.

Thank you to all the clubs, coaches and teammates throughout this journey.

Thankful and Grateful for this career milestone. pic.twitter.com/QWHuJDxf2b

— Kyle Hines (@SirHines) January 15, 2021