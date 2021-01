Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου» έλαβε τέλος καθώς ο Γάλλος πλέι μέικερ είναι ελεύθερος να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους.

Μετά τα όσα συνέβησαν τον περασμένο μήνα με τον Τομά Ερτέλ και την Μπαρτσελόνα, οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους, με τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς να ανακοινώνει ότι ο πελάτης του είναι free agent.

Thomas Heurtel and FC Barcelona officially parted ways! Thomas is free agent now!#BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) January 19, 2021