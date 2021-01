Η ρωσική ομάδα αφού ανακοίνωσε πρώτα το «διαζύγιο» με τον Λιθουανό τεχνικό, ακολούθησε η πρόσληψη του Αντρέι Μάλτσεφ.

O 55χρονος τεχνικός έχει διατελέσει επί σειρά ετών προπονητής στους μικρούς της ΤΣΣΚΑ Μόσχας ενώ ήταν μέχρι πρότινος βοηθός του Ρίμας Κουρτινάιτις.

Andrey Maltsev will be the new head coach of BC Khimki. pic.twitter.com/1W3FxRTFvt

— BC Khimki (@Khimkibasket) January 15, 2021