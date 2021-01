Με χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media η «ομάδα του λαού» έστειλε τις ευχές στον πάλαι ποτέ παίκτη της, αλλά και προπονητή στο ξεκίνημα της σεζόν 2007-08.

«Καλή τύχη Όντεντ Κάτας στο νέο σου μονοπάτι στον Παναθηναϊκό, αλλά εκτός από το ματς της 29ης αγωνιστικής» αφήνοντας απ' έξω το ματς Παναθηναϊκός-Μακάμπι στο ΟΑΚΑ.

Good luck Oded Kattash on your new path with @paobcgr (* except on @EuroLeague game 29 ) pic.twitter.com/XKff8N7lDn

