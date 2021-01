EuroLeague για Νέντοβιτς: «Θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να σταματήσει το σερί των ηττών;» (vid)

Οι «πράσινοι» υποδέχονται την Βιλερμπάν για την 19η αγωνιστική της EuroLeague (13/1,. 21:00) και ο Σέρβος γκαρντ αναμένεται να έχει αυξημένες ευθύνες μετά και την απουσία του Ιωάννη Παπαπέτρου.

«Θα βοηθήσει ο Νέντοβιτς τον Παναθηναϊκό να σπάσει το σερί των ηττών;» αναρωτήθηκε η EuroLeague για την αναμέτρηση κόντρα στη γαλλική ομάδα.

Will @nedovic1624 help @paobcgr break the losing streak tonight?

They take on @LDLCASVEL hoping to return to winning ways pic.twitter.com/TVacKyI7rw

