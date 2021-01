«Τελειώνει ο Γερέμπκο από τη Χίμκι» (pic)

Ο Γερέμπκο αποχώρησε δίχως να ενημερώσει κανέναν στη Χίμκι και όπως αναφέρει ο Λιθουανός δημοσιογράφος Ντονάτας Ούρμπονας, εξετάζεται το ενδεχόμενο να λυθεί πρόωρα η συνεργασία του με τη ρωσική ομάδα.

Ο Σουηδός σέντερ αγωνίζεται στη Χίμκι την τελευταία διετία μετρώντας 11.3 πόντους, 5 ριμπάουντ, 0.6 κλεψίματα και 1.7 ασίστ μ.ό. σε 43 συμμετοχές στην EuroLeague.

Jonas Jerebko future with Khimki is in question, per sources. Jerebko left Russia a while ago for family reasons, but without notice. Hearing that his contract might be terminated.

