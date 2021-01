Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ βγήκε στην αγορά των free agents για την απόκτηση ψηλού και σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο Ντονάτας Ούρμπονας, είναι κοντά στην απόκτηση του Ταρίκ Μπλακ.

Ο 30χρονος Αμερικανός σέντερ αγωνίστηκε στην EuroLeague με τη Μακάμπι τη διετία 2018-20, μετρώντας 10.4 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ μ.ό. σε 37 συμμετοχές με την «ομάδα του λαού».

Ο Μπλακ έχει 220 συμμετοχές στη regular season του ΝΒΑ με τους Ρόκετς και τους Λέικερς, μετρώντας 4.9 πόντους και 4.7 ριμπάουντ μ.ό.

Tarik Black is very close to signing with Zenit St. Petersburg, per sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) January 11, 2021