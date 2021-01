Η Ζαλγκίρις υποδέχεται τη Χίμκι στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της EuroLeague στη Zalgirio Arena.

Ο Μάριους Γκριγκόνις έβγαλε την ασίστ και ο Ζοφρί Λοβέρν τελείωσε τη φάση με alley-oop κάρφωμα για το 8-5 στο 4:05.

Δείτε τη φάση

.@bczalgiris are in that mood #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/BJmu7KvIsg

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 8, 2021