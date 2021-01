Ο Ντένι Αβντίγια ζει το όνειρό του με τους Ουίζαρντς, αλλά η σχέση του με την Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι ιδιαίτερη.

Η πρώην ομάδα του δεν ξέχασε τα γενέθλια του.

Στο τέλος της προπόνησης του Γιάννη Σφαιρόπουλου το ομοίωμα του Αβντίγια έκανε την εμφάνισή του, οι συμπαίκτες του ευχήθηκαν ενώ ο Μιζράχι μέχρι και δώρο του έδωσε.

Hey Deni, can you feel the love? @washwizardsil @WashWizards pic.twitter.com/eLt1bREnQF

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) January 3, 2021