Ο ψηλός της Αρμάνι πάτησε γερά και κάρφωσε εντυπωσιακά με τα δύο χέρια.

Δείτε την πτήση του Χάινς

Beating his man and erupting at the RIM with the two handed slam, it's what @SirHines does

'Dunk of the Night' I @basketlover pic.twitter.com/lbDyIQJCGu

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 9, 2020