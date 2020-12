Πήρε φωτιά ο Σέιβον Σιλντς κόντρα στη Χίμκι και οδήγησε την Αρμάνι στη νίκη

Ο παίκτης των Ιταλών είχε 26 πόντους (6/6 δίποντα, 4/5 τρίποντα και 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα και 34 στο ranking.

Έτσι κατάφερε να πετύχει ρεκόρ καριέρας σε πόντους και ranking.

from @shields3uno as he gets a career-high in points and PIR! pic.twitter.com/yENcIpIQeD

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 8, 2020