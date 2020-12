Η EuroLeague δημοσίευσε ένα βίντεο με τις ακριβείς οδηγίες του Αυστριακού προπονητή στους παίκτες της Ζάλγκιρις Κάουνας!

Ουσιαστικά η διοργανώτρια αρχή βάζει τον κόσμο στα... άδυτα των Λιθουανών, παρουσιάζει τα όσα λέει ο Σίλερ αλλά και μερικά από τα drills κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Mic'd UP

Go Behind-The-Scenes with Martin Schiller at a @bczalgiris training session! pic.twitter.com/D6jXcEoV8L

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 7, 2020