Συνέχισε τις καλές εμφανίσεις η Ζενίτ στη Euroleague.

Ο Ματέους Πονίτκα είχε 18 πόντους και οι Ρώσοι δεν είχαν πρόβλημα να πάρουν την νίκη κόντρα στη Μπασκόνια.

Δείτε τα καλύτερα του Πολωνού.

18 pts | 3 ast

A BIG night from @1Ponitka0 led @zenitbasket to the win pic.twitter.com/pzemPsR2nw

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 24, 2020