«Κεκλεισμένων των θυρών οι αγώνες της Ζενίτ» (pic)

Η έξαρση της πανδημίας στη Ρωσία συνεπάγεται πλέον νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού.

Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν οι αρχές απαγορεύουν την παρουσία κόσμου στις εξέδρες των αθλητικών δραστηριοτήτων στην Αγία Πετρούπολη από τις 23 Νοεμβρίου.

Αυτό σημαίνει ότι η Ζνείτ θα δώσει τους εντός έδρας αγώνες της δίχως την παρουσία φιλάθλων.

Authorities have forbidden spectators at all the sports events in Saint Petersburg starting from November 23rd. This means that Zenit will have games behind closed doors, the restrictions will be in force until further notice.

— Artem Komarov (@art_basket) November 19, 2020