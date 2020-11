Euroleague: Ο ένας για Άλμπα τράβηξε, ο άλλος για Αναντολού!

Στροφή υπ' αριθμόν οκτώ στη EuroLeague! Με πρόγραμμα πλήρες, μέχρι στιγμής. Και κάποιες ομάδες να έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις και την Τετάρτη (11/11). Η Βιλερμπάν θα υποδεχτεί τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ η αναμέτρηση ανάμεσα στη Ζενίτ και την Αρμάνι αναβλήθηκε για δεύτερη φορά, λόγω των πολλών κρουσμάτων κορονοϊου στην ιταλική ομάδα. Κάτι που καθιστά εξαιρετικά αμφίβολη και αυτή (ξανά στη Ρωσία) με αντίπαλο την Χίμκι (13/11).

Όπως και να έχει, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Άλμπα, με σκοπό να εξαργυρώσει το momentum που κέρδισε στη Ρωσία, ενώ ο Παναθηναϊκός, με νέο πρόσωπο τον Σέλβιν Μακ, έχει ακόμη ένα ζόρικο ματς στο ΟΑΚΑ, αυτή τη φορά με αντίπαλο την Αναντολού Εφές. Έχουμε και ντέρμπι. Ο τραυματισμός του Νάντο Ντε Κολό αποδυναμώνει τη Φενέρ, αλλά κάθε αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα δεν μπορεί παρά να είναι ντέρμπι.

Ιδού τα tips της 8ης αγωνιστικής:

ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ – ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (12/11, 19:00)

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έφτασε στα 386 επιθετικά ριμπάουντ και βρίσκεται στην 11η θέση της λίστας. Κυνηγάει τον Τζέιμς Γκιστ, ο οποίος έχει 393.

Ο Τόρνικε Σενγκέλια χρειάζεται μόλις 5 τρίποντα για να φτάσει στα 100 στη EuroLeague.

O Ζόραν Ντράγκιτς «τρέχει» και αυτός για να συμπληρώσει 100 τρίποντα καριέρας. Θέλει άλλα τέσσερα.

@EuroLeague stats for P.H. 5º PIR: 19.2

3º AS: 6.4

1º ST: 2.2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (12/11, 21:00)

Μόνο μία ήττα, την περσινή, έχει υποστεί ο Ολυμπιακός από την Άλμπα σε έξι συναντήσεις.

Άλλες 16 ασίστ θέλει ο Κώστας Σλούκας για να ξεπεράσει τον Θοδωρή Παπαλουκά στη λίστα με τις ασίστ (961 έχει ο γκαρντ του Ολυμπιακού, 977 ο «Τεό»).

Μόλις ο Σιμόνε Φοντέκιο πετύχει έναν πόντο, θα σημαίνει ότι συμπλήρωσε 100 στην καριέρα του στη EuroLeague.

Birthdays are nature’s way of telling us to eat more cake! Happy B-Day @Jclifio !!! We wish you success and endless happiness!!! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/aNcWKTndk5 — Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) November 8, 2020

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (12/11, 21:05)

Momentum! Τέσσερις σερί νίκες έχει πετύχει η Ζαλγκίρις κόντρα στη Μακάμπι, τρεις στο Κάουνας, μία στο Τελ Αβίβ.

Άλλα πέντε ριμπάουντ χρειάζεται ο Οθέλο Χάντερ (435) για να ξεπεράσει τον Γιάννη Μπουρούση (439), στη λίστα των ριμπάουντερ. Ο Αμερικανός πρώην σέντερ του Ολυμπιακού βρίσκεται στην 6η θέση της λίστας.

Δύο τρίποντα θέλει ο Αρτούρας Μιλάκνις και θα ξεπεράσει τον Γιάκα Λάκοβιτς στα εύστοχα σουτ τριών πόντων. Ο Λιθουανός έχει πετύχει 379 και Σλοβένος 381.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (12/11, 22:00)

Ο Άνταμ Χάνγκα θέλει άλλα τρία μπλοκ για να φτάσει στην πρώτη εκατοντάδα της καριέρας του στη EuroLeague.

H μάχη του Νικ Καλάθη με τον Βασίλη Σπανούλη για τον κορυφαίο πασέρ καλά κρατεί. Ο γκαρντ της Μπαρτσελόνα έχει δώσει 1.308 τελικές πάσες, ενώ ο αρχηγός του Ολυμπιακού (που είναι και στην 1η θέση) έχει 1.534 και συνεχίζει.

Αν ο Μπόμπι Ντίξον (ή Αλι Μουχάμεντ) σημειώσει ακόμη 5 τρίποντα, τότε θα φτάσει τα 300 στη EuroLeague. Μόλις ο 20ός που θα το πράξει στην ιστορία του θεσμού.

Ο Νάντο Ντε Κολό μετράει 798 ελεύθερες βολές. Προσπαθεί να προσπεράσει τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο (853 και 3ος στη λίστα των βολών), αλλά λόγω του τραυματισμού του θα χρειαστεί να κάνει υπομονή.

ΧΙΜΚΙ – ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (13/11, 17:30)

Στην αναμέτρηση θα ανταμώσουν ο Αλεξέι Σβεντ (Χίμκι) με τον Έτορε Μεσίνα (Αρμάνι). Ήταν μαζί στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας όταν οι Ρώσοι κατέκτησαν την EuroLeague το 2008.

Ο Έρικ ΜακΚόλουμ χρειάζεται 54 πόντους για να συμπληρώσει 500 στην καριέρα του.

Ο Κάιλ Χάινς θα φτάσει τους 2.500 πόντους στην καριέρα του, μόλις σημειώσει επτά! Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 16η θέση. Και θα ξεπεράσει δύο πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού: Μία θέση παραπάνω βρίσκουμε τον Δημήτρη Διαμαντίδη με 2.495 και στην 14η τον Μάικ Μπατίστ με 2.496.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (13/11, 20:00)

Ο Μάρκο Σιμόνοβιτς θέλει ακόμη 4 ριμπάουντ για να φτάσει στα 200 στη EuroLeague.

Ο Μπόρισα Σίμαντιτς απέχει μόλις 4 πόντους απ' τους πρώτους 100 στην καριέρα του.

Μαδριλένικη υπόθεση. Ο Μίλος Τεόντοσιτς έχει σημειώσει 471 τρίποντα στην καριέρα του και βρισκεται στην 3η θέση της λίστας. Τον καταδιώκουν δύο παίκτες της Ρεάλ: Ο Σέρχιο Γιουλ μετράει 462, ενώ ο Ρούντι Φερνάντεθ 460.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (13/11, 21:00)

Πέντε νίκες στα τελευταία έξι ματς με αντίπαλο την Εφές, μετράει ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ. Η μοναδική ήττα του έχει έρθει στην Πόλη, τη σεζόν 2017-2018.

Δεκατρείς πόντους θέλει ο Χάουαρντ Σαντ-Ρος και θα φτάσει τους 100 στην καριέρα του στη EuroLeague.

O Τίμπορ Πλάις έχει σταματήσει 176 φορές τις προσπάθειες των αντιπάλων του. Θα πρέπει να το κάνει άλλες 19 φορές, προκειμένου να προσπεράσει τον Γιάννη Μπουρούση (194 μπλοκ, 5ος).

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ (13/11, 21:30)

Δύο νίκες στις ισάριθμες περσινές αναμετρήσεις (τις μοναδικές σε αυτό το ζευγάρι) μετράει η Βαλένθια.

Δεκατέσσερις πόντους χρειάζεται ο Βλαντιμίρ Λούτσιτς, προκειμένου να φτάσει τους 1.000 στην καριέρα του.

Όταν ο Λέον Ραντόσεβιτς αγωνιστεί, θα είναι η 200ή εμφάνιση στην καριέρα του.

Sitting high in the standings... How big a role has Wade Baldwin IV played for @FCBBTogether this season? pic.twitter.com/mYtA268Oi9 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 10, 2020

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ – ΖΕΝΙΤ (13/11, 21:45)

Ο Κέι Σι Ρίβερς απέχει πια 60 πόντους από τη συμπλήρωσε 1.500 στην καριέρα του.

Ο Αντρέι Ζούμπκοφ χρειάζεται μόλις τρία ριμπάουντ και τότε θα συμπληρώσει 200 στη EuroLeague.