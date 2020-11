Είναι πρώην συμπαίκτες και πλέον θα κληθούν να παίξουν αντιμέτωποι στο Χίμκι-Μπαρτσελόνα.

Οι σουτέρ Αμπρίνες και Έρικσον θα προσπαθήσουν να κάνουν τα... δικά τους, με τη Euroleague να στέκεται στην κόντρα τους.

Δείτε τα στατιστικά τους.

A clash of shooters between former teammates Marcus Eriksson, who played for Barcelona in the past, and @alexabrines

More herehttps://t.co/PuUgfnZ7bT pic.twitter.com/hT5bPiA3xY

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 4, 2020