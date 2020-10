Εντυπωσιακός Χάντερ κόντρα στον Γερέμπκο.

Ο ψηλός της Μακάμπι... κέρασε μια φοβερή τάπα τον αντίπαλο του, μια φάση που ήταν το μπλόκ της αγωνιστικής της Euroleague.

Δείτε την τάπα

Raising a toast with @Efes o the Block of Round 23!

Othelllo Hunter with a HUGE rejection! pic.twitter.com/M7SFCogNMZ

Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 24, 2020