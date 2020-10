Οι παίκτες της EuroLeague ένωσαν τις φωνές τους στον αγώνα κατά του ρατσισμού με μηνύματα στις φανέλες τους κατά των διακρίσεων, της ανισότητας και της μισαλλοδοξίας.

Η EuroLeague και η Ένωση Παικτών στήριξαν έμπρακτα την καμπάνια «Not In Our World» με μηνύματα στις φανέλες τους.