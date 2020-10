Τα 27 tips για την 5η αγωνιστική της Euroleague! (pics & vids)

Πέμπτη αγωνιστική και... φαρμακερή. Η covid-19, σε συνδυασμό με την αλλαγή κανονισμών, έφερε τα πάνω-κάτω στο πρόγραμμα της EuroLeague. Από τις οκτώ αναμετρήσεις του προγράμματος, αναβλήθηκαν οι τρεις (Ζενίτ - Αρμάνι, Άλμπα - Μπασκόνια, Εφές - Βιλερμπάν).

Αυτή η εξέλιξη δεν σημαίνει πως η στροφή υπ' αριθμόν πέντε δεν διαθέτει ματσάρες. Έχει ντέρμπι για τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, εκτός έδρας ζόρικη αποστολή για τον Ολυμπιακό και... classico!

Αυτά είναι τα tips για τις αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής

O Αρτούρας Μιλάκνις έχει αγωνιστεί σε 180 συνεχόμενα ματς της Ζαλγκίρις. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ενεργό σερί και τρίτο μεγαλύτερο σε αυτό τον αιώνα!

Ο Παούλιους Γιανκούνας είναι πρώτος σε συνολικά ριμπάουντ (1.825) και πρώτος σε αμυντικά ριμπάουντ (1.308).

Ο Αρτούρας Μιλάκνις έφτασε στην 11η θέση των σουτ τριών πόντων (373), ξεπερνώντας τον Δημήτρη Διαμαντιδη. Πλέον, κυνηγάει τον Τζέι Αρ Χόλντεν (377).

Ο Φερνάντο Σαν Εμετέριο θα συμπληρώσει 100 κλεψίματα αν κάνει άλλα πέντε.

