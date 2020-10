Νέντοβιτς: «Ναι να παίξουμε με τη Βιλερμπάν, αλλά να μας δώσετε τσάρτερ, ήμασταν ήδη εκεί» (pic)

Όπως είναι γνωστό εδώ και λίγες ώρες, η EuroLeague αποφάσισε να καταργηθεί το 20-0 για ομάδες που αδυνατούσαν να παραταχθούν με τουλάχιστον οκτώ παίκτες λόγω κορονοϊού, όπερ και σημαίνει ότι πρέπει να διεξαχθούν εκ νέου τέσσερα ματς της διοργάνωσης, εκ των οποίων και το Βιλερμπάν-Παναθηναϊκός.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς δεν άφησε ασχολίαστο το συγκεκριμένο γεγονός και θυμήθηκε ότι την περασμένη εβδομάδα η αποστολή των «πρασίνων» είχε ήδη ταξιδέψει για την γαλλική πόλη!

«Ωραία, μια χαρά. Όμως να μας προμηθεύσετε πτήση τσάρτερ επειδή ήμασταν ήδη εκεί και έτοιμοι να παίξουμε. Ταξιδεύαμε μια ολόκληρη μέρα για να φτάσουμε στην Λιόν...» ήταν το χαρακτηριστικό του ποστάρισμα.

Ok, great. But provide us a charter flight because we were there, ready to play and travelled the whole day to get to Lyon https://t.co/tiASbxW9On

— Nemanja Nedovic (@nedovic1624) October 19, 2020