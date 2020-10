Χίμκι: Επιστρέφουν Σβεντ, Τίμα, Μίκι, Βορόνοφ! (pic)

Όπως ανακοίνωσε η ρωσική ομάδα, στην αναμέτρηση της VTB League κόντρα στην Αστάνα θα δώσουν κανονικά το «παρών» και οι Αλεξέι Σβεντ, Γιάνις Τίμα, Τζόρνταν Μίκι και Εβγκένι Βορόνοφ.

Ο σούπερ σταρ της ομάδας ήταν εκτός λόγω τραυματισμού, ενώ οι υπόλοιποι τρεις λόγω Covid-19. Αντίθετα παραμένουν εκτός οι Μονρό και Γιόβιτς, όπως επίσης και ο ΜακΚόλουμ ο οποίος δεν έχει φτάσει ακόμα στη Ρωσία.

Κάπως έτσι η Χίμκι θα «κατέβει» πολύ πιο δυνατή στο ματς κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ.

@Shved23, @janis_timma, @Jmickey_02 и Женя Воронов вернулись в состав! / Great news as Alexey Shved, Janis Timma, Jordan Mickey and Evgeny Voronov return to the squad!

⠀#ХимкиАстана #KHIAST pic.twitter.com/CPeVCAIr6u

— BC Khimki (@Khimkibasket) October 18, 2020