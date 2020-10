EuroLeague: Θετικός στον κορονοϊό ο Μίροτιτς, δεν παίζει με Βαλένθια

Η Μπαρτσελόνα γνωστοποίησε πως ένας παίκτης της βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό στα πρόσφατα τεστ, χωρίς όμως να γίνει γνωστό το όνομά του.

Σήμερα (13/10), λοιπόν ο Μίροτιτς ενημέρωσε πως είναι το τελευταίο κρούσμα στις τάξεις των Καταλανών (σ.σ. είχε προηγηθεί ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους) και δεν θα αγωνιστεί κόντρα στη Βαλένθια.

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω πως έχω βρεθεί θετικός στον Covid-19 και δυστυχώς, δεν θα μπορέσω να βρεθώ στο παιχνίδι σήμερα. Νιώθω καλά και ακολουθώ τις υποδείξεις των γιατρών. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στους συμπαίκτες μου, θα τους υποστηρίξω από απόσταση. Forca Barca» ήταν το μήνυμα του πρώην ΝΒΑer στο Twitter.

Quiero contaros que he dado positivo por COVID19 y desgraciadamente no podré estar en el partido de hoy. Me encuentro bien y estoy siguiendo las indicaciones médicas. Quiero desear mucha suerte a mis compañeros, les apoyaré desde la distancia! #ForcaBarca

