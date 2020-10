Ζενίτ και Χίμκι στέλνουν επιστολή στην Euroleague για αναβολή αγώνων! (pic)

Η Ζενίτ και η Χίμκι αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα εξαιτίας της πανδημίας την 2η αγωνιστική της Euroleague, αφού αρκετά μέλη τους βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό.

Μάλιστα, η ομάδα της Αγίας Πετρούπολης ανακοίνωσε πως ακόμα δύο παίκτες της και τρεις προπονητές της μολύνθηκαν από την νόσο Covid-19. Συνολικά, 6 παίκτες, 3 προπονητές και ο μασέρ της ομάδας. Όλη η ομάδα είναι σε καραντίνα και οι προπονήσεις της σταμάτησαν.

Ενόψει της «διαβολοβδομάδας», λοιπόν, οι δύο ομάδες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και αποφάσισαν να στείλουν σχετική επιστολή στην Euroleague, ζητώντας την αναβολή των αγώνων.

Η Ζενίτ είχε μπροστά της τα εκτός έδρας παιχνίδια με Μπασκόνια (13/10) και Βαλένθια (15/10) και η Χίμκι επίσης εκτός έδρας με Ρεάλ Μαδρίτης (14/10) και Μπασκόνια (16/10).

Zenit St. Petersburg and Khimki Moscow are sending letters to EuroLeague asking to postpone the games.

Khimki will play in Madrid against Real while Zenit will face Baskonia in the first round of the week https://t.co/bJIxTpHIcM

— Emiliano Carchia (@Carchia) October 11, 2020