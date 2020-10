Αμέσως μετά την Χίμκι, που γνωστοποίησε ότι δύο παίκτες της είναι θετικοί σε κορονοϊό, ανακοίνωσε και η ομάδα της Αγίας Πετρούπολης τρία κρούσματα.

Πρόκειται για τους παίκτες Όστιν Χόλινς, Άντον Πούσοφ και τον μασέρ της ομάδας, Αντρέι Κοζλόφ. Όπως αναφέρει η Ζενίτ, όλοι τους απομονώθηκαν άμεσα και παρακολουθούνται, ενώ νιώθουν καλά.

Η ανακοίνωση καταλήγει με την ενημέρωση πως τα τεστ θα επαναληφθούν και πως η προετοιμασία για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα συνεχίζεται κανονικά

