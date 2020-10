Χίμκι: Θετικοί σε κορονοϊό Μονρό και Μπαράσκοφ (vid)

Οι ομάδες φέτος καλούνται να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες συνθήκες, εν μέσω πανδημίας, καθώς η μία μετά την άλλη ανακοινώνει κρούσματα κορονοϊού.

Μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο, δυστυχώς τα κρούσματα θα είναι συχνά. Τώρα, η Χίμκι ανακοίνωσε πως ο Γκρεγκ Μονρό και ο Μαξίμ Μπαράσκοβ είναι θετικοί στον ιό.

Οι δυο τους είναι σε καραντίνα στη Ρωσία και δεν θα αγωνιστούν κόντρα στην Ζαλγκίρις, όπως είναι λογικό. Επίσης, η ομάδα του Κάουνας είχε γνωστοποιήσει πως ο Ζοφρί Λοβέρν είναι θετικός και δεν θα παίξει στο ματς.

По итогам этапного тестирования основной команды к игре против «Жальгириса» были выявлены условно-положительные результаты теста ПЦР (Covid-19) у @M10OSE и Максима Барашкова / Monroe and Barashkov were tested positive for Covid-19. pic.twitter.com/mJO30qtGlU

