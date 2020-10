Μιλουτίνοφ: «Φοβήθηκα πάρα πολύ όταν έμαθα ότι έχω κορονοϊό»

Στην «Walla Sports» μίλησε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος διαγνώστηκε με κορονοϊό και απομονώθηκε, μέχρι να το ξεπεράσει. Ο Σέρβος σέντερ άφησε την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, είναι παίκτης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και περιμένει υπομονετικά να κάνει ντεμπούτο στην Euroleague, με την νέα του ομάδα.

Ο «Μίλου» μίλησε για όσα αισθάνεται και όσα βιώνει και με τον κορονοϊό, αλλά και με το νέο βήμα της καριέρας του.

«Ένιωσα πολύ άσχημα ψυχολογικά κυρίως, όταν έμαθα ότι είμαι θετικός. Σε εκείνο το σημείο δεν είχα κάποιο σύμπτωμα και φοβήθηκα. Ευτυχώς οι γιατροί μας ήταν δίπλα μου και ένιωσα την στήριξη της ομάδας. Είναι πολύ απογοητευτικό που ήθελα να κάνω ντεμπούτο και με σταμάτησε ο ιός. Η ομάδα έχει δύσκολα παιχνίδια και εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω. Στα θετικά, ελπίζω να είμαι σύντομα καλά και να είμαι υγιής στα κρίσιμα. Υπόσχομαι να επανορθώσω για την απουσία μου».

Για το ενδεχόμενο μιας «φούσκας» στην Euroleague, ο Μίλου σχολίασε:

«Δεν είναι εύκολο να οργανωθεί μια φούσκα. Θα χρειαστεί πολλά χρήματα από τις ομάδες και την λίγκα. Δεύτερον δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει μακροχρόνια. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε νέα κρούσματα και το πιο σημαντικό είναι να μην αρρωστήσει κάποιος βαριά και να αποφύγουμε να απλωθεί ο ιός μέσα στις ομάδες, κάτι το οποίο θα ματαιώσει ή θα αναβάλει παιχνίδια».

Για το κλίμα στην ΤΣΣΚΑ, ο Σέρβος σχολίασε:

«Η ατμόσφαιρα εδώ είναι σπουδαία, οικογενειακή. Πολλοί σπουδαίοι τύποι είναι στην ομάδα και το σταφ. Απολαμβάνω να είμαι στην ΤΣΣΚΑ».

Όσο για το ποιον παλαιότερο συμπαίκτη θα ήθελε μαζί του ο Μιλουτίνοφ αρνήθηκε να διαλέξει έναν:

«Είχα τόσους πολλούς σπουδαίους που είναι δύσκολο να επιλέξω».

Για τους Σπερς:

«Οι Σπερς με έκαναν ντραφτ, αλλά ποτέ δεν έδειξαν ενδιαφέρον. Ποτέ δεν πήρα μια σοβαρή προσφορά. Δεν μετανιώνω. Έπαιξα 5 υπέροχα χρόνια στον Ολυμπιακό και είμαι χαρούμενος που συνεχίζω στην ΤΣΣΚΑ».

Όσο για την επιστροφή του στο ΣΕΦ ο Σέρβος σχολίασε:

«Θα είναι περίεργο, αλλά προτιμώ μια γεμάτη αρένα. Νομίζω ότι θα με καλωσορίσουν».

