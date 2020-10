Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις Κάουνας: Επέστρεψε και θέλει να ξεκινήσει με το δεξί!

Και ναι μετά από παραπάνω από 7 μήνες η Euroleague επέστρεψε και η πρώτη αγωνιστική είναι γεγονός. Από τις ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός ξεκινάει τις υποχρεώσεις του και υποδέχεται την Ζαλγκίρις Κάουνας (21:00, NS1) στο άδειο ΣΕΦ και φυσικά ο στόχος είναι ένας. Η νίκη. Είναι δεδομένο και ξεκάθαρο ότι οι παίκτες έχουν πάρα πολύ καιρό να αγωνιστούν σε ρυθμούς... Euroleague, αλλά αυτό είναι κάτι που όλες οι ομάδες οφείλουν να διαχειριστούν.

Η ανανεωμένη ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προετοιμάστηκε και είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους Λιθουανούς, οι οποίοι, με την σειρά τους, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με την περσινή σεζόν. Ο Ολυμπιακός δεν έχει απώλειες, άπαντες θα είναι στην διάθεση του προπονητή τους και θα ήθελαν να δείξουν κάποια δείγματα από την νέα φιλοσοφία της ομάδας τους.

Το ΣΕΦ θα είναι άδειο και όπως τόνισε και ο Έλληνας τεχνικός αυτή είναι μια ακόμα δυσκολία που θα πρέπει οι γηπεδούχοι να διαχειριστούν. Η έναρξη της σεζόν είναι μια μεγάλη πρόκληση για όλες τις ομάδες και αυτοί που θα ανταποκριθούν καλύτερα και πιο γρήγορα, θα είναι και αυτοί που θα χαμογελούν, μετά από αυτή την πρώτη αγωνιστική.

Αντίπαλος είναι η Ζαλγκίρις Κάουνας, με τους Λιθουανούς να βιώνουν και αυτοί μια νέα κατάσταση. Ο Γιασικεβίτσιους δεν είναι πλέον στον πάγκο και η νέα φιλοσοφία θέλει χρόνο και γι' αυτούς. Πάτο Γκαρίνο και Μάρεκ Μπλάζεβιτς είναι εκτός και μένει να δούμε πως θα παρουσιαστούν στον Πειραιά.

We Are Olympiacos and We Are Back! First Game of the @EuroLeague Season 2020-21: OlympiacosBC Vs @bczalgiris (01/10, 21.00). Let’s do this!!! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/j98MrgF36S

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) October 1, 2020