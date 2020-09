Ο Πρίντεζης βρήκε νέο... τρικ μετά το «πεταχτάρι»! (vid)

Ο υπαρχηγός του Ολυμπιακού κέρδισε το «καλύτερο play της δεκαετίας» στην Euroleague με το «πεταχτάρι» κι αφού το... τερμάτισε, είπε να δοκιμάσει νέο κόλπο.

Έτσι, στην «ερυθρόλευκη» media day πήρε μια μπάλα κι ένα μπουκαλάκι νερό και δοκίμασε το νέο του «τρικ», καλώντας τον κόσμο να κάνει το ίδιο.

Εμάς, πάντως, προτιμάμε το «πεταχτάρι»!

After winning the ‘Play Of The Decade’ you have to find new ways to impress...

It’s the @olympiacosbc Media Day today pic.twitter.com/gKJQebkCe3

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 22, 2020