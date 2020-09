Μπάγερν - Ολυμπιακός: Εντυπωσιακός Σλούκας με 13 ασίστ! (vids)

Από τη στιγμή που ο Έλληνας γκαρντ έκανε αυτό που ξέρει πολύ καλά και μάλιστα το έκανε... καλά, οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να τρέξουν, να βρουν σωστές συνεργασίες και να φτάσουν στην τελική επικράτηση απέναντι στην Μπάγερν.

Συγκεκριμένα αγωνίστηκε 32:47 και έδειξε ότι έχει τον τρόπο για να αλλάζει άρδην (και φυσικά ως προς το καλύτερο) την εικόνα της ομάδας.

Χωρίς να χρειαστεί να σκοράρει ή να πάρει προσπάθειες (7 πόντοι με 0/1 δίποντο, 1/3 τρίποντα, 4/4 βολές) είχε... 25 βαθμούς στο ranking (το καλύτερο από οποιονδήποτε άλλον) μοιράζοντας 13 ασίστ! Παράλληλα είχε 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και μόλις 2 λάθη!

Τα στατιστικά του Σλούκα

Και δύο βίντεο από τη... δράση του στο παρκέ

Block

Fastbreak

Trey @olympiacosbc showed it ALL on that play! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/vuINvrbhRW

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 16, 2020