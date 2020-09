Η ρωσική ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 32χρονου Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος μετά τη θητεία του στην Ούνικς Καζάν θα παραμείνει κάτοικος Ρωσίας, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Χίμκι.

Ο Μακ Κόλουμ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις ενώ πέρυσι μέτρησε κατά μέσο όρο 17,1 πόντους.

Начинаем неделю с чумовых новостей: американский защитник Эррик МакКоллум стал игроком БК «Химки». Контракт с 32-летним игроком рассчитан на один сезон / Starting the week with the bang! @ErrickM3 joins Khimki, welcome! pic.twitter.com/fk9hogPCAT

— BC Khimki (@Khimkibasket) September 7, 2020