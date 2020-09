Χίμκι: Παρελθόν ο Κρέιμερ (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε σε 16 ματς της EuroLeague και «πάταγε» στο παρκέ 19:12 λεπτά κατά μέσο όρο.

Σε αυτό το διάστημα ο Κρις Κρέιμερ σημείωσε 5,1 πόντους έχοντας 50% στα δίποντα, 34,5% στα τρίποντα, 50% στις βολές, ενώ γέμιζε τη στατιστική του με 2,9 ασίστ και 2,1 ριμπάουντ.

Η Χίμκι ανακοίνωσε επίσημα το «διαζύγιο» με τον Κρέιμερ και του ευχήθηκε «καλή τύχη» για τη συνέχεια της καριέρας του.

По окончании срока действия контракта наш клуб покидает американский защитник Крис Крамер. Желаем Крису успешного продолжения карьеры! / @C_K_3 leaves Khimki upon expiration of his contract, good luck! pic.twitter.com/bhM2Kj4Ehm

— BC Khimki (@Khimkibasket) September 6, 2020