Ολυμπιακός: Ψηφίστηκε το φοβερό play των «ερυθρόλευκων» κόντρα στην Νταρουσάφακα (vid)

Όπως είναι γνωστό η EuroLeague ψάχνει την καλύτερη φάση της δεκαετίας και το κοινό της διοργάνωσης έχει κληθεί να δώσει τη δική του ψήφο!

Το φοβερό «play» των «ερυθρόλευκων» στο εκτός έδρας ματς με την Νταρουσάφακα για τη σεζόν 2016-17 όπου ο Βασίλης Σπανούλης τελείωσε τη φάση με τρίποντο ήταν η νικήτρια του β' γύρου.

Δείτε την και θυμηθείτε την

The Winner of Round 2 of the 'Play Of The Decade'...

A wonderful team move from @olympiacosbc and the Vassilis Spanoulis dagger!#EuroLeague20 pic.twitter.com/LyyOCmT4Mh

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) August 24, 2020