Ο Αμερικανός γκαρντ θα είναι ο βασικός point guard των «πρασίνων» τη νέα αγωνιστική σεζόν και η διοργανώτρια αρχή θυμήθηκε το πέρασμά του από την Μακάμπι Τελ Αβίβ την σεζόν 2017-18.

Εκείνη τη χρονιά είχε μετρήσει κατά μέσο όρο 14,5 πόντους, 4,2 ασίστ και 2,9 ριμπάουντ σουτάροντας με 45% στα δίποντα, 36% στα τρίποντα και 85% στις βολές.

Δείτε το σχετικό βίντεο που «ανέβασε» στα social media

Ready to be entertained @paobcgr fans?@PAPPYGAWD brings the smoke!#EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/lPTA0N5ENO

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) August 9, 2020