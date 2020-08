Ντιλέινι για Τζάκσον: «Ακόμα ένας killer στην Euroleague»! (pics)

Ο Αμερικανός γκαρντ της Αρμάνι Μιλάνο φάνηκε ενθουσιασμένος από την επιστροφή του Πιερ Τζάκσον στην Euroleague, ο οποίος θα αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό.

«Ακόμα ένας killer! Αυτή η σεζόν θα είναι φανταστική αν την παίξουμε όλη», έγραψε σχετικά.

Another killer this season lit if we get to play it out https://t.co/cKmjSHOpQJ

— malcolm delaney (@foe23) August 9, 2020