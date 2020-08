Τζένκινς για Ότζο: «Πείτε μου ότι δεν είναι αλήθεια»! (pics)

Η είδηση ότι ο Μάικλ Ότζο υπέστη ανακοπή στην προπόνηση κι έφυγε από τη ζωή συγκλόνισε το ευρωπαϊκό μπάσκετ!

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε το Κέντρο Επειγόντων περιστατικών όπως συμπληρώνουν τα σερβικά Μέσα ενώ ο Τσαρλς Τζένκινς δεν μπορούσε να το πιστέψει!

«Πείτε μου ότι δεν είναι αλήθεια...» ήταν το μήνυμα του γκαρντ του Ολυμπιακού και πρώην συμπαίκτη του θηριώδη σέντερ στους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου.

Tell me this is not true man wtf — Charles Jenkins (@thejenkinsguy22) August 7, 2020

Words seem inadequate to express our sadness over the loss of Michael Ojo. May he rest in peace. pic.twitter.com/wPeqxym5PG — Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) August 7, 2020

We are deeply saddened by the loss of Michael Ojo. Our thoughts to friends and family. RIP #RIP #MichaelOJo @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/Ed2VVPPQUg — Panathinaikos BC (@paobcgr) August 7, 2020

Sad news about loss of Michael Ojo reached us today. Zalgiris sends sincerest condolences to his family and everyone at @kkcrvenazvezda. Rest in peace #MichaelOjo! pic.twitter.com/imaXmfpJrg — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) August 7, 2020