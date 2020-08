Πιτίνο: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Βουγιούκας δεν έχει επιλεχθεί από ομάδα EuroLeague»!

Ο Βουγιούκας, ο οποίος ήταν παρών στην τελευταία κατάκτηση της EuroLeague από το «τριφύλλι», το 2011 στη Βαρκελώνη, αλλά και στην τελευταία παρουσία σε Final 4, το 2012 στην Κωνσταντινούπολη, ολοκλήρωσε πρόσφατα τη δεύτερη θητεία του στον Παναθηναϊκό.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Βουγιούκας δεν έχει επιλεχθεί από ομάδα EuroLeague! Απίστευτο μπασκετικό IQ, σπουδαίος πασέρ και σκόρερ στο low post» ήταν το μήνυμα του Ρικ Πιτίνο, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα.

Can’t believe Ian Vougioukas hasn’t been picked up by a Euroleague team. Incredible basketball IQ, terrific passer, & low post scorer.

— Rick Pitino (@RealPitino) August 6, 2020