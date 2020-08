Ο Όγκουστιν Ρούμπιτ που μετακόμισε από τον Ολυμπιακό στο Κάουνας επέλεξε το νούμερο «24» αφού το αγαπημένο του «21» ήταν καπαρωμένο από τον Αρτούρας Μιλάκνις.

Ο Ζοφρί Λοβέρν θα συνεχίσει να φοράει το «77» που είχε και στη Φενέρ ενώ ο Πατρίσιο Γκαρίνο θα έχει το «7».

Zalgiris newcomers have picked out their jersey numbers! Which shirt would you like own? pic.twitter.com/lkSHVCh0cr

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) August 6, 2020