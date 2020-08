Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν τα αποκαλυπτήρια και της 3ης φανέλας που θα χρησιμοποιούν τη φετινή σεζόν και η οποία φέρνει σε μεγάλο βαθμό τις εμφανίσεις των Σικάγο Μπουλς από το τελευταίο τους πρωτάθλημα.

Έτσι μετά την κόκκινη που θα αποτελεί την πρώτη φανέλα της ομάδας και τη λευκή που θα χρησιμοποιείται στα εκτός έδρας ματς, ο Ολυμπιακός θα έχει και την 3η του εμφάνιση με κυρίαρχο χρώμα το μαύρο ενώ και οι λεπτομέρειες θα είναι με κόκκινο.

Μάλιστα η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξηγεί ότι υπάρχει και... κρυμμένο μήνυμα στην 3η φανέλα, το οποίο γράφει «Together We Fight»...

OlympiacosBC third jersey for the season 2020-21. Can you find the "hidden" message? Let us help you… TOGETHER WE FIGHT #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/8Lc3S9iI5A

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) August 5, 2020