Ζενίτ: Παρελθόν ο Αγιόν (pic)

Χώρισαν οι δρόμοι του Γκουστάβο Αγιόν με τη Ζενίτ μετά από ένα χρόνο συνεργασίας.

Οι Ρώσοι ανακοίνωσαν το τέλος της συνεργασίας και ευχαρίστησαν τον Μεξικανό για την προσφορά του στην ομάδα.

Ο 35χρονος ψηλός αγωνίστηκε σε 14 ματς με την ομάδα της Αγίας Πετρούπολης και μέτρησε 12.5 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ.

H Zενίτ έχει πάρει τους Γκουντάιτις και Πόιθρες για τις θέσεις των ψηλών.

@AyonGustavo leaves BC Zenit. The term of the agreement has come to an end. Thank You, El Titan! We wish You Good luck! pic.twitter.com/3UFDEiaAFg

— Basketball club Zenit (from (@zenitbasket) July 26, 2020