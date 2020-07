Euroleague: Για ποια «επιστροφή» ανυπομονείτε περισσότερο; (pic)

Η μεταγραφική περίοδος στην Euroleague έχει πυροδοτήσει αρκετές «βόμβες».

Νικ Καλάθης από Παναθηναϊκό σε Μπαρτσελόνα, Κώστας Σλούκας από Φενέρμπαχτσε σε Ολυμπιακό, Τόκο Σενγκέλια από Μπασκόνια σε ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Νίκολα Μιλουτίνοφ από «ερυθρόλευκους» σε Ρώσους είναι μόνο μερικές από τις φοβερές μεταγραφές που έχουν γίνει.

Και η Euroleague «τιτίβισε»: «Για ποια επιστροφή παίκτη στην παλιά του ομάδα ανυπομονείτε για την επόμενη σεζόν; Η ατμόσφαιρα θα είναι «καυτή» όταν αυτοί οι παίκτες γυρίσουν πίσω».

Which 'player returning to their old club' are you most looking forward to next season?

Atmosphere when these guys return is gonna be #GameON I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/Es0xEWYPNA

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) July 25, 2020