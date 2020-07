«Αβέβαιο το μέλλον του ΜακΚόλουμ στην Ούνικς» (pic)

Αλλαγές θα έχουμε στο ρόστερ της ομάδας του Δημήτρη Πρίφτη μετά και την απόκτηση του Αϊζάια Κάναν.

Σύμφωνα με το Sportando, o Έρικ ΜακΚόλουμ είναι πιθανό να μην παίζει την νέα σεζόν στην Ούνικς, κάτι που έχει να κάνει και με την προσθήκη του πρώην ΝΒΑer.

Ο ΜαΚκόλουμ μέτρησε 19.9 πόντους ανά ματς στη VTB League, ενώ είχε 17.1 πόντους μέσο όρο στο Eurocup.

Errick McCollum is unlikely to return to Unics Kazan after the signing of Isaiah Canaan, I am told.

But "never say never” when a Russian team is involved, a source added.

McCollum averaged 19.9ppg in VTB League and 17.1ppg in EuroCup https://t.co/YbkSSq2gZU

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 19, 2020