Μπασκόνια: Ανακοίνωσε τον Καντίν Κάρινγκτον (pic & vids)

Πρόκειται για έναν 24χρονο γκαρντ από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Γερμανία με την Λούντβιγκσμπουργκ.

Τα επαγγελματικά του βήματα στο μπάσκετ τα άρχισε το 2018 στην Μόρναρ Μπαρ και στη συνέχεια βρέθηκε στην Λίμπουργκ Γιουνάιτεντ του Βελγίου, ενώ είναι απόφοιτος του Seton Hall, στο οποίο είχε πάει και ο Νίκος Γκάλης.

Σε 22 παιχνίδια φέτος είχε κατά μέσο όρο 17.6 πόντους, 3.9 ριμπάουντ, 3.3 ασίστ και 1.0 κλεψίματα. Το season high του ήταν οι 27 πόντοι που πέτυχε τον προηγούμενο Οκτώβριο κόντρα στην Ουλμ.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Καντίν Κάρινγκτον στην Μπασκόνια είναι για δύο χρόνια, όπως ανακοινώθηκε επίσημα.

