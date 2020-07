Augustine Rubit is expected to join Zalgiris Kaunas on a 1+1 deal, a source told me and @Urbodo

g>Αμερικανός φόργουορντ είχε βρεθεί από την πρώτη στιγμή στο στόχαστρο των Λιθουανών και σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ αναμένεται να φορέσει τα πράσινα της

Όπως μεταδίδουν οι Ντονάτας Ουρμπόνας και Εμιλιάνο Καρσία, ο Ρούμπιτ θα υπογράψει με την ομάδα του Κάουνας για τα επόμενα 1+1 χρόνια και στη συνέχεια θα υπάρξουν και οι επίσημες ανακοινώσεις.

Augustine Rubit to Zalgiris Kaunas is a done deal, with only signatures left, per sources.

