Τα φετινά highlights του Βασίλιε Μίτσιτς (vid)

Η Αναντολού Εφές χωρίς αμφιβολία ήταν η καλύτερη ομάδα της φετινής διοργάνωσης μέχρι και την διακοπή της.

Βασικός πρωταγωνιστής της ήταν ο Βασίλιε Μίτσιτς ο οποίος ταίριαξε απίστευτα με τον Σέιν Λάρκιν στο παρκέ.

Δείτε τα φετινά του highlights στο πλαίσιο της καμπάνιας της Euroleague για την καλύτερη πεντάδα.

The other player in one of the best back-courts in the league!

Does Vasilije Micic of @AnadoluEfesSK make your Fans Voice' starting five?

Hit the link to vote! https://t.co/Z54TS9hTcu#GameON I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/nJbWXvqG9R

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) July 12, 2020